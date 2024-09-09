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Лесные пожары в Румынии – около сотни человек пришлось эвакуировать

09 сентября 2024 07:37
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Лесные пожары в Румынии: около сотни человек пришлось эвакуировать из региона на севере страны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Лесные пожары в Румынии – около сотни человек пришлось эвакуировать-2

Местные СМИ сообщают, что в результате пожара пострадало более 500 гектаров земли и несколько зданий. По заявлениям властей, причина возгорания неизвестна. С огнем борются 250 пожарных, а также 40 спасателей из соседних стран.

# Пожар

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