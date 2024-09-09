Очередной виток эскалации на Ближнем Востоке. Израиль атаковал военные объекты в Сирии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 15 человек погибли. По разным данным, от 30 до 43 жителей получили ранения.

Целью атаки был город Масьяф, где находится база Ирана по сборке ракет и склады с оружием. В результате обстрела оказалась повреждена одна из главных автомагистралей. Там вспыхнул пожар. По сообщениям СМИ, масштабные авиаудары по Сирии прошли в четыре волны. Ряд атак по центральным регионам страны сумели отразить сирийские силы ПВО.