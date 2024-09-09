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Израиль атаковал военные объекты в Сирии

09 сентября 2024 08:51
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Очередной виток эскалации на Ближнем Востоке. Израиль атаковал военные объекты в Сирии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 15 человек погибли. По разным данным, от 30 до 43 жителей получили ранения. 

Израиль атаковал военные объекты в Сирии-2

Целью атаки был город Масьяф, где находится база Ирана по сборке ракет и склады с оружием. В результате обстрела оказалась повреждена одна из главных автомагистралей. Там вспыхнул пожар. По сообщениям СМИ, масштабные авиаудары по Сирии прошли в четыре волны. Ряд атак по центральным регионам страны сумели отразить сирийские силы ПВО. 

# Международная политика

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