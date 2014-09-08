Двое парней выращивали коноплю в одном из гаражей Гродно

Новости Беларуси. С весны 2014 года 22- и 33-летние жители Гродно разводили запрещенные в Беларуси растения.

Игорь Белозеров, сотрудник пресс-службы УВД Гродненского облисполкома:

По предварительной информации, подозреваемые получили посылку с семенами конопли из Нидерландов. Чтобы не попасть в поле зрения милиции, деньги перевели через Украину.

В гараже парни создали лабораторию по выращиванию конопли.

«Домашней» ее совсем не назовешь - гродненцы подготовились основательно: приобрели и установили электролампы, акватаймеры, сложное вентиляционное оборудование.

Для себя или на продажу? - предстоит выяснить следствию.

Пока же возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.329 УК РБ (посев или выращивание запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества).

Подозреваемым грозит ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

В Беларуси этот случай не первый. Так, житель Минского района оборудовал накролабораторию прямо на дому. В его квартире и подвале дома было обнаружено 18 кустов конопли весом более 2 кг и полкило высушенной марихуаны. По оценкам экспертов, этого количества достаточно, чтобы изготовить более 3 тысяч доз наркотиков (см.видео).