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Двое мужчин похитили 300 литров дизтоплива из фур на стоянке АЗС в Крупском районе

16 марта 2018 12:49
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Новости Беларуси. В Крупском районе двое мужчин похитили три сотни литров дизтоплива из фур на стоянке АЗС.

По информации УВД Миноблисполкома, двое мужчин действовали в масках. Они были задержаны после того, как загрузили похищенные 300 литров в свой автомобиль.

Инцидент произошел утром 15 марта. О том, что двое в масках копошатся у бензобака припаркованной фуры, сообщил проезжавший мимо водитель.

На место прибыли инспекторы ГАИ, участковые инспекторы милиции, сотрудники уголовного розыска.

Двое мужчин похитили 300 литров дизтоплива из фур на стоянке АЗС в Крупском районе-1

Фото: uvd-mo.gov.by

По информации начальника отделения уголовного розыска Крупского РОВД Андрея Андрейко, эта стоянка у автозаправочной станции хорошо знакома. К ее тыльной стороне примыкает пролесок, через который можно проехать. Правоохранители предположили, что этим могут воспользоваться злоумышленники. При осмотре пролеска был замечен синий микроавтобус Fiat, к которому подошли два человека с канистрами. Задержание для них оказалось полной неожиданностью.

Один из задержанных – 33-летний неработающий мужчина, а второй – 29-летний рабочий сельхозпредприятия. У них было обнаружено оборудование для быстрой перекачки – это шланги, портативный насос. 300 литров топлива были изъяты.

Двое мужчин похитили 300 литров дизтоплива из фур на стоянке АЗС в Крупском районе-4

Фото: uvd-mo.gov.by

В поле зрения мужчин попали два грузовых автомобиля – Mercedes и DAF. Во время хищения водители фур спали в кабинах. Они узнали о случившемся от правоохранителей.

Задержанные проверяются на совершение других аналогичных преступлений.

Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.

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# происшествия # Фотофакт # Кража

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