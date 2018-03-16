Двое мужчин похитили 300 литров дизтоплива из фур на стоянке АЗС в Крупском районе

Новости Беларуси. В Крупском районе двое мужчин похитили три сотни литров дизтоплива из фур на стоянке АЗС.

По информации УВД Миноблисполкома, двое мужчин действовали в масках. Они были задержаны после того, как загрузили похищенные 300 литров в свой автомобиль.

Инцидент произошел утром 15 марта. О том, что двое в масках копошатся у бензобака припаркованной фуры, сообщил проезжавший мимо водитель.

На место прибыли инспекторы ГАИ, участковые инспекторы милиции, сотрудники уголовного розыска.