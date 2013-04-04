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Двое детей погибли на пожаре в Гомельской области

04 апреля 2013 07:46
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Новости Беларуси. Беспечность родителей стала причиной трагедии в Хойникском районе Гомельской области. Двое детей погибли на пожаре. ЧП произошло 4 апреля утром.

Незадолго до этого отец семейства ушел на работу. Его супруга - мать четверых детей - отправилась провожать двоих старших на остановку, которая находится в полукилометре от дома. В нем же без присмотра остались еще два сына, семилетний - инвалид 2 группы, неспособный самостоятельно передвигаться, и двухлетний малыш. Вернувшись, женщина увидела, что дом полыхает. У детей не было шансов на спасение.

Обстоятельства трагедии сейчас расследуют представители Гомельского областного управления МЧС, прокуратуры и Следственного комитета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Фотофакт # Гибель детей

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