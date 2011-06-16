Двое белорусов и около 60 россиян отравились в Греции, по предварительной версии, некачественной питьевой водой

На полуострове Халкидики в 4-звездочном отеле Криопиги за помощью к медикам обратились около 60 человек. В основном это российские туристы. В посольстве Беларуси в Болгарии подтвердили (Греция находится в зоне ответственности именно этого диппредставительства): среди пострадавших – двое белорусских граждан. Это жительница Жлобина и ее 8-летний сын.

Дипломаты Беларуси отслеживают ситуацию с белорусскими туристами. Как сообщил первый секретарь посольства Беларуси в Болгарии Николай Камышик, он лично общался с пострадавшей для выяснения всех обстоятельств случившегося.

Дипломат сообщил, что уже 17 июня должны быть известны причины недомогания туристов – после проведения необходимых анализов.

К врачам с жалобами постояльцы отеля начали обращаться еще во вторник. У всех одинаковые симптомы. Предварительный диагноз – гастроэнтерит, воспалительное заболевание желудка. Предположительно, причиной отравления стала некачественная питьевая вода. Госпитализация пока никому не понадобилась. Всем оказывают помощь на месте, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александр Толстик, менеджер по туризму:

На сегодняшний день там находится 11 туристов из Беларуси. Двум из них, действительно, плохо. Но вчера к ним приходил два раза врач. Туристы были обеспечены всеми медикаментами. Тем более у них есть медицинские страховки.

С ним работает много наших представителей. Ситуация под контролем.

Сейчас выясняют, от чего произошло отравление. Взяты пробы воды, еды, которая была в тот день.