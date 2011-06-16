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Брестчанин пытался перевезти через польско-белорусскую границу партию трикотажа и автомобильной присадки на сумму свыше 1 млрд рублей

16 июня 2011 17:04
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Брестские пограничники и таможенники задержали партию трикотажа и автомобильной присадки, которую используют для очищения выхлопных газов у большегрузов стандарта Евро-4.

На пограничном переходе Козловичи внимание стражей границы привлекло поведение водителя грузовика, автомобиль направили на дополнительный осмотр. Груз конфисковали. А контрабандистом, 26-летним брестчанином, займутся следственные органы, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александр Кислов, начальник пресс-службы Брестской пограничной группы:
Водитель говорит, что не знал о товаре и кому был он предназначен.
Машина следовала из Польши транзитом через Беларусь в Российскую Федерацию, в Москву.
Были выявлены 13 тюков, общим весом больше 675 кг. Предварительная сумма оценки – 1 195 750 рублей. Товар передан сотрудникам брестской таможни.
Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по данному факту.

Контрабандный трикотаж

Контрабандный трикотаж

Контрабандный трикотаж

Контрабандный трикотаж

# происшествия # Фотофакт

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