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Наводнение в Австралии. Режим чрезвычайной ситуации ввели на севере штата Новый Южный Уэльс

16 июня 2011 15:03
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Из-за сильных наводнений многие населенные пункты отрезаны от внешнего мира. Известно уже об одном погибшем, около десяти австралийцев пропали без вести.

Дороги затоплены, а уровень воды в реках стремительно растет. В  службу спасения за помощью обратились почти 5,5 тысяч человек. Улучшения погодных условий не предвидится, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

В этом году Австралию топит не  первый раз. Сильнейшее за последние полвека наводнение в январе пережил штат Квинсленд. Тогда погибли 35 человек, более двухсот тысяч пострадали.

# происшествия # Природные катаклизмы # Наводнение # Фотофакт

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