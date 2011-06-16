Наводнение в Австралии. Режим чрезвычайной ситуации ввели на севере штата Новый Южный Уэльс

Из-за сильных наводнений многие населенные пункты отрезаны от внешнего мира. Известно уже об одном погибшем, около десяти австралийцев пропали без вести.

Дороги затоплены, а уровень воды в реках стремительно растет. В службу спасения за помощью обратились почти 5,5 тысяч человек. Улучшения погодных условий не предвидится, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

В этом году Австралию топит не первый раз. Сильнейшее за последние полвека наводнение в январе пережил штат Квинсленд. Тогда погибли 35 человек, более двухсот тысяч пострадали.