Как гопники компрометируют настоящих футбольных фанатов

Повышенное внимание общества к футбольным фанатам появилось после 11 декабря 2010 года. Тогда Россия увидела, что люди в цветных шарфах – сила, которая хорошо организована, и может выступить с политическими лозунгами. Например, «Русские, вперед!».

В тот день возле стен Кремля собралась многотысячная толпа радикальной молодежи. После убийства спартаковского болельщика Егора Свиридова его друзья решили, что молчать больше не будут: «Егор Свиридов убит кавказцами!».

Манежная площадь забурлила, и, наконец, взорвалась. Очередное убийство на национальной почве стало общей бедой. В едином порыве националисты, болельщики различных футбольных клубов, патриоты и просто случайные прохожие требовали справедливого расследования убийства. Но следом стало понятно, что национальный вопрос стал главным.

Власти во всем обвинили футбольных фанатов. Но тогда они все отрицали.

Человек в маске:

Никакого отношения к реальной действительности все это не имеет. Футбольные фанаты ни на Манежной площади, ни на Ленинградке, ни у Киевского вокзала во всех этих делах не участвовали.

Человек в маске согласился на интервью. Он назвался «авторитетным футбольным хулиганом» и сказал, что такие, как он, дерутся возле стадионов. Поэтому фанатские группировки площадь не громили. Но, спустя время, когда события на Манежной площади стали уходить в историю, радикальные фанаты признались: многие из них там были.

Бывшие дворовые «гопники» теперь отстаивают красно-синие цвета своей любимой команды. В уличных схватках они сражаются с такими же околофутбольными фанатами, только других цветов.

Человек в маске:

Собиралась группа из «гопников», алкашей, из дворовой компании. На данный момент она переросла во что-то большее.

Боевые отряды ультраправых фанатов постоянно пополняются новыми бойцами. И таких желающих, говорит человек в маске, много.

Человек в маске:

Обычные парни, которые ходят на стадион, как правило, сами нас находят, если им надо.

Естественный отбор в фанатские боевые фирмы происходит в укромных местах в назначенное время. Молодые люди съезжаются со всего города. Впереди – главари. В драке между ними, как правило, существует договоренность: после сигнала представление начинается.

На футбольные выходные Самара оделась в красно-белые цвета. Возле пивного завода фанаты отдыхают после дальней дороги. С местными у красно-белых гостей хорошие отношения: негласный мир и дружба.

Город Самара готовится к Чемпионату мира по футболу. Ямы и канавы отдыхающим фанатам не помеха. И даже если закончились деньги – не беда. Родно брат-фанат накормит, напоит, спать уложит и на футбол сводит.

Футбольный фанат:

Можно за 20-30 минут к кому-то вписаться в гостиницу. У нас в двухместном номере жили шесть человек.

Когда до матча остается несколько часов, со всех городских закоулков, с набережной, из баров и дворов, преодолевая преграды и заборы, фанаты начинают стягиваться к стадиону.

В этот раз гостей, идущих на стадион, милиция проверяла несколько раз. Около входа на трибуны собралась огромная толпа. Первый тайм заканчивался, а внизу в очереди еще сотни «красно-белых». Проехав тысячу километров, многие застряли на последних пунктах милицейского фейс-контроля.

Футбольный вечер перестал быть томным на сороковой минуте встречи. Вместо футбола трибуны увидели драку. В одно мгновение футбольная арена стала ареной для боев без правил. В дыму красного файера сошлись в рукопашной милиция и группа спартаковских фанатов. Самарская трибуна болельщиков поддержала свою милицию бутылочным огнем. В ответ с красно-белого сектора полетели тысячи пластмассовых кресел. Пробитые головы, разбитые носы – печальный итог 10-минутного побоища.

Когда заблестели каски АМОНа, многие сами уносили ноги вверх по трибуне, а дальше – от «черемухи», летающих бутылок и резиновых бутылок. Кто-то звонил домой, комментируя в режиме он-лайн телевизионную трансляцию.

В новейшей футбольной истории так бывало не раз. Сегодня на фанатский сектор приходят разные люди. Одни - посмотреть футбол, для других – радикальных фанатских группировок – сама игра вовсе не главное. Важнее победа в рукопашной.

Если одни ездят на футбол болеть, то другие хулиганить. Фанатские трибуны давно привыкли к националистическим и расистским лозунгам. И такие случаи не единичны.

Одни на стадионе отмечали день рожденья Гитлера, другие оскорбляли темнокожих легионеров.

В 2009 году тренерам легионера афроамериканца Мусса Маазу пришлось уводить его с поля из-за того, что фанатская трибуна каждое движение футболиста сопровождало животным уханьем.

Артур Антуаньеш Коимбра (Зико), в 2009 г. Главный тренер ФК ЦСКА:

Я в первый раз видел подобное происходящее явление. Как только я это услышал, я посмотрел на Маазу и увидел его реакцию. Было видно, как это уханье вывело его из себя. Он останавливался, вступал в перепалку с болельщиками. В итоге мне пришлось сделать необоснованную замену.

В футбольной Европе такие выкрики чреваты серьезными последствиями. За расизм могут арестовать и оштрафовать, или вовсе не пускать на стадион. На российских трибунах за такое поведение последствий никаких. Может быть, поэтому в следующий раз мировой «звезде» Роберто Карлосу фанаты показали банан. С намеком – и тоже ничего.

За нефутбольное поведение болельщиков футбольные чиновники продолжают наказывать клубы. Но проблему хулиганства это не сможет решить. Пока не будет закона, который устроит и власть и фанатские организации. А неприличные баннеры, лозунги и драки пока будут продолжаться.

Алексей, фанат ЦСКА:

Не надо думать, что все в жизни хорошо, а фанаты – сволочи. Мы такие же люди, как и все остальные. Просто мы в субботу едем не на дачу картошку копать, а идем на футбол. На затраченное на всевозможные абонементы, билеты на матчи квартиру можно было бы купить.

Известный актер Михаил Евфремов - большой поклонник «Спартака». Он болеет за эту футбольную команду с 8 лет. Он говорит, что трибуны – это не только крики и мат, но и особая атмосфера. Отвечать за всех футбольных хулиганов невозможно. Должны специальные органы правопорядка работать.

Михаил Евфремов, актер, фанат ФК «Спартак»:

Помимо плохого, в фанатской среде можно научиться многому хорошему. Что такое настоящая мужская дружба, взаимовыручка, что такое «не предательство».

Андрей - заместитель генерального директора крупной компании по производству электрического кабеля. Он снова возвращается с очередного матча. Коллеги его понимают и всегда на матчи «Спартака» отпускают.

В своей семье Андрей уже Дед. Дочь с отличием закончила МГУ и теперь воспитывает наследника. Но к причудам отца за долгие годы его фанатства, говорит, привыкнуть сложно. Это увлечение слишком много времени отнимает.

Бывший футболист «Спартака» Валерий Рейнгольд играл против Яшина. Он был чемпионом СССР. Но сегодня его знания и опыт современному футболу как будто не нужны. Валерий говорит, что сегодня поведение на трибуне совсем не футбольное.

Ходить на игры с маленькими внуками он перестал, потому что это теперь вредно для детского здоровья.