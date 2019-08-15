Две погибших и одна пострадавшая: у выжившей в Грузии белоруски – 40-летний стаж занятий альпинизмом

Новости Беларуси. Посольство Беларуси в Грузии будет оказывать необходимое содействие по урегулированию формальностей, связанных с гибелью двух наших соотечественниц в Грузии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Их тела были обнаружены 15 августа спасателями.

Туристки находились в составе группы альпинистов, среди которых было семь белорусов. Известно, что женщины шли вместе в связке и пропали уже на пути к базе, во время спуска. Ночью начались поиски, с привлечением вертолета МЧС. В итоге живой нашли лишь одну альпинистку. Она подавала сигнал фонариком из расщелины.

Сейчас женщина находится в больнице. Ее состояние медики оценивают, как стабильно тяжелое. Также известно, что пострадавшая и ее муж, который тоже участвовал в восхождении, состоят в брестском турклубе. Они альпинисты с почти 40-летним стажем.

МИД: раненную в горах Грузии белоруску переведут на лечение в Тбилиси