Спасатели освободили застрявшего в прутьях вешалки двухмесячного щенка

Новости Беларуси. 27 февраля около десяти вечера в Минске потребовалась помощь собаке, застрявшей в металлической вешалке. По сведениям Минского ГУМЧС, во время игры двухмесячный щенок породы джек-рассел-терьер застрял в металлических прутьях кованой вешалки. Самостоятельно питомец выбраться не сумел.

Фото: Минское ГУМЧС

Прибывшие на вызов сотрудники МЧС отрезали застрявшие куски вешалки, а затем осторожно извлекли их из тела животного. После этого пёс был доставлен в ветлечебницу.

Фото: Минское ГУМЧС

Ветеринары утверждают, что четверолапый пациент жив, с ним всё хорошо.

Фото: Минское ГУМЧС