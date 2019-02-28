Спасатели освободили застрявшего в прутьях вешалки двухмесячного щенка
Новости Беларуси. 27 февраля около десяти вечера в Минске потребовалась помощь собаке, застрявшей в металлической вешалке.
По сведениям Минского ГУМЧС, во время игры двухмесячный щенок породы джек-рассел-терьер застрял в металлических прутьях кованой вешалки. Самостоятельно питомец выбраться не сумел.
Прибывшие на вызов сотрудники МЧС отрезали застрявшие куски вешалки, а затем осторожно извлекли их из тела животного. После этого пёс был доставлен в ветлечебницу.
Ветеринары утверждают, что четверолапый пациент жив, с ним всё хорошо.
Зимой 2019 года в Минске спасатели помогли собаке выбраться из ледяной воды.
После спасения были найдены хозяева питомца – подробнее здесь.