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Спасатели освободили застрявшего в прутьях вешалки двухмесячного щенка

28 февраля 2019 11:03
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Новости Беларуси. 27 февраля около десяти вечера в Минске потребовалась помощь собаке, застрявшей в металлической вешалке.  

По сведениям Минского ГУМЧС, во время игры двухмесячный щенок породы джек-рассел-терьер застрял в металлических прутьях кованой вешалки. Самостоятельно питомец выбраться не сумел.  

Спасатели освободили застрявшего в прутьях вешалки двухмесячного щенка-1

Фото: Минское ГУМЧС  

Прибывшие на вызов сотрудники МЧС отрезали застрявшие куски вешалки, а затем осторожно извлекли их из тела животного. После этого пёс был доставлен в ветлечебницу.  

Спасатели освободили застрявшего в прутьях вешалки двухмесячного щенка-4

Фото: Минское ГУМЧС  

Ветеринары утверждают, что четверолапый пациент жив, с ним всё хорошо.  

Спасатели освободили застрявшего в прутьях вешалки двухмесячного щенка-7

Фото: Минское ГУМЧС  

Зимой 2019 года в Минске спасатели помогли собаке выбраться из ледяной воды. 

После спасения были найдены хозяева питомца – подробнее здесь.  

# Спасение # происшествия # Фотофакт

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