Два взрыва прогремели в Багдаде — оба совершены смертниками

Новости Ирака. Исламское государство терпит поражение за поражением в Сирии, но ведет террористическое наступление в Ираке. Два взрыва прогремели в Багдаде у шиитской мечети — оба совершены смертниками. Жертвами первого взрыва стали прихожане. Когда на место преступления прибыли полицейские и военные, второй смертник привел в действие бомбовый детонатор в толпе. Погибли 15 человек, 50 получили ранения. Исламское государство объявило о своей ответственности за совершение этого преступления.

Группировка контролирует север и запад Ирака, но взять штурмом Багдад весной прошлого года не сумела. После этого в отношении иракской столицы исламское государство ведет активную террористическую войну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.