Два белорусских школьника спасли поляка, тонущего в Балтийском море

Новости Беларуси. Два ученика 11-го класса гродненской школы Максим Мухляда и Павел Циневский спасли поляка, тонущего в Балтийском море.

На летних каникулах молодые люди отдыхали в польском лагере. Находясь в один из дней на пляже, они услышали женский голос с просьбой о помощи: её мужа унесло далеко в море. Подростки немедля бросились в воду. Доплыв до мужчины, белорусы помогли ему добраться до берега, сообщает ctv.by со ссылкой на «Гродзенскую праўду».

Павел Циневский, ученик СШ № 37 Гродно:

Услышали крики женщины. Она была в возрасте 40 лет. Позвала на помощь. Прибежали. Говорит, мужа отнесло. Муж плавать не умеет, а на матрасе поплыл. Ну и бросились в воду вчетвером или впятером. Но как-то так получилось, что некоторые силы не рассчитали, и поплыли мы вдвоем с Максимом.

Максим Мухляда, ученик СШ № 37 Гродно:

От холодной воды у мужчины отказали ноги, и вряд ли он смог бы сам доплыть до берега. Вода действительно была холодной. Я ухватился за один край матраса, Павел за другой. Так и дотянули человека до берега.

Максим с детства занимается футболом, играет в ФК «Неман». Павел после окончания школу мечтает связать свою жизнь со строительством.

Героический поступок так бы и остался незамеченным, если бы не настоятель местного прихода ксендз Артур Малафей. Именно он организовал для ребят поездку в Польшу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вместе со школьниками находился на берегу моря и в тот день. Плавает священник не очень хорошо. Но когда услышал крики о помощи, был уверен, что его ребята обязательно откликнутся.

Артур Малафей, викарий прихода Матери Божьей Остробрамской:

Я очень рад, что такие люди у нас есть. И, наверное, стоит говорить о том, что они открыты постоянно на наши просьбы.

Именно священник сообщил о поступке друзей в школу. В День знаний «юных спасателей» отметили на торжественной линейке. Теперь они местные герои. Правда, сами ребята с таким званием категорически не согласны.

Накануне нового учебного года на адрес школы, где учатся ребята, из Польши пришло благодарственное письмо, подписанное викарием прихода.

Артур Малафей, викарий прихода Матери Божьей Остробрамской (благодарственное письмо):

Добросовестное воспитание, внимательность и чуткость, доброта и душевная щедрость, мужество и смелость, закалка и выносливость ребят позволили им, не раздумывая, прийти на помощь утопающему человеку. Они выполнили свой долг честно, без колебаний. Именно таким и должно быть подрастающее поколение.

Подобная ситуация произошла летом прошлого года в России. Валентин Цуриков, ученик третьего класса московской школы во время отдыха в летнем лагере спас тонущего в бассейне семилетнего мальчика. Приказом главы МЧС России за спасение тонущего ребёнка юный спасатель награжден ведомственной медалью «За отличие в ликвидации последствий стихийных бедствий». К слову, такие медали вручают боевым офицерам министерства, участвующим в ликвидации катастроф.