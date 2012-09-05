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В Слуцком районе в результате поджога уничтожено 150 т соломы

05 сентября 2012 14:20
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Новости Беларуси. Поджог стал вероятной причиной возгорания соломы в Слуцком районе. Сигнал о пожаре в поле около деревни Михейки спасатели получили ночью. Огонь успел уничтожить 150 т продукции местного сельхозпредприятия.

Виновных в поджоге сейчас ищет милиция, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Это уже не первый случай, когда в Минской области в огне пропадают тонны соломы. Так, за одну ночь в конце августа 2012 года в Слуцком и Борисовских районах сгорели в общей сложности 124 тонны продукции.

# происшествия # Пожар

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