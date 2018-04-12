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Два 27-летних сотрудника СТО угнали автомобиль, оставленный владелицей для уборки салона

12 апреля 2018 19:23
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Новости Беларуси. Воспользовались чужой машиной. Два 27-летних сотрудника СТО угнали автомобиль, оставленный владелицей для уборки салона, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Два 27-летних сотрудника СТО угнали автомобиль, оставленный владелицей для уборки салона-1

Мужчины в алкогольном опьянении решили съездить за добавкой. В итоге сели за руль машины клиентки. На обратном пути они столкнулись с припаркованным автомобилем на улице Бирюзова и скрылись. Возбуждено уголовное дело. Известно, что мужчины ранее уже имели проблемы с законом – задерживались за вождение в нетрезвом виде и угон.

Два 27-летних сотрудника СТО угнали автомобиль, оставленный владелицей для уборки салона-3

# происшествия # Авария в Минске # Фотофакт

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