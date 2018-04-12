Два 27-летних сотрудника СТО угнали автомобиль, оставленный владелицей для уборки салона

Мужчины в алкогольном опьянении решили съездить за добавкой. В итоге сели за руль машины клиентки. На обратном пути они столкнулись с припаркованным автомобилем на улице Бирюзова и скрылись. Возбуждено уголовное дело. Известно, что мужчины ранее уже имели проблемы с законом – задерживались за вождение в нетрезвом виде и угон.