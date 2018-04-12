Восьмиклассник из Гродно ночью угнал легковой автомобиль

Новости Беларуси. В Гродно восьмиклассник угнал автомобиль.

По информации УВД Гродненского облисполкома, ученик 2003 года рождения около полуночи шел от девушки домой.

Во дворе дома по улице Дзержинского школьник увидел Nissan Almera конца 90-х годов выпуска. Он решил на нем доехать до дома. Подросток вскрыл автомобиль, проник в салон, нашел ключ зажигания в бардачке, завел двигатель и поехал.

Но оказалось, что в одном из узких мест нужно было сдать задним ходом. Школьник включил заднюю передачу, но автомобиль не ехал. Через несколько минут несовершеннолетний бросил угнанный Nissan.

Правоохранителям не составило труда найти угонщика по оставленным следам. Оказалось, что в марте минувшего года подросток уже угонял «Жигули».

Возбуждено уголовное дело по статье «Угон».

В ноябре 2017 года в Гродно 15-летний школьник ночью угнал два автомобиля.