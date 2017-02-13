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ДТП на пересечении улицы Орловской и Старовиленского тракта: 4 автомобиля объединились в аварийный паровоз

13 февраля 2017 17:00
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Новости Беларуси. И начнём выпуск с масштабного ДТП, ставшего причиной утренней пробки на пересечении улицы Орловской и Старовиленского тракта. В аварийный паровоз объединились сразу 4 легковых автомобиля.

Все машины получили незначительные повреждения, пострадавших нет. 

Анастасия Редько, старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Центрального РУВД:
В результате того, что впереди образовался небольшой затор. Первая автомашина снизила скорость и остановилась. Водитель второй автомашины в результате не соблюдения безопасной дистанции не успел вовремя сориентироваться и совершил наезд на первый автомобиль.

За ними во второй полосе двигались ещё автомобили, водитель третей автомашины также сумел сориентироваться и остановиться. Водитель четвертой автомашины так же в результате не соблюдения безопастной машины совершил наезд на третью автомашину.

Из-за аварии движение в направлении площади Бангалор было временно затруднено,

но в течение получаса обстановка на дороге нормализовалась, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

# происшествия # Авария в Минске # Анастасия Редько

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