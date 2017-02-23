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Дочь не вернулась домой: в Миснком районе спасатели сняли 11-летнюю девочку с башни сотовой связи

23 февраля 2017 14:00
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Новости Беларуси. В Минском районе 11-летняя девочка забралась на башню сотовой связи. Что именно толкнуло ее на столь опасное приключение – пока неизвестно.

Спуститься на землю ей удалось только с помощью веревки и в сопровождении двух спасателей.

Кристина Борейко, официальный представитель Минского областного управления МЧС:
В службу спасения поступило сообщение от гражданки о том, что ее 11-летняя дочь не вернулась домой. Возможно, со слов знакомых девочки, она находится на башне сотовой связи, расположенной в Минском районе. Позже от работников милиции поступила информация о том, что она действительно находится на башне сотовой связи, на высоте 45 метров, и самостоятельно спуститься не может.

Спасатели оказали девочке экстренную психологическую помощь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С высоты, равноценной 12-этажному дому, ее доставили в больницу с диагнозом «общее переохлаждение организма».

# происшествия # Спасение # Кристина Борейко

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