Дочь не вернулась домой: в Миснком районе спасатели сняли 11-летнюю девочку с башни сотовой связи

Новости Беларуси. В Минском районе 11-летняя девочка забралась на башню сотовой связи. Что именно толкнуло ее на столь опасное приключение – пока неизвестно.

Спуститься на землю ей удалось только с помощью веревки и в сопровождении двух спасателей.

Кристина Борейко, официальный представитель Минского областного управления МЧС:

В службу спасения поступило сообщение от гражданки о том, что ее 11-летняя дочь не вернулась домой. Возможно, со слов знакомых девочки, она находится на башне сотовой связи, расположенной в Минском районе. Позже от работников милиции поступила информация о том, что она действительно находится на башне сотовой связи, на высоте 45 метров, и самостоятельно спуститься не может.

Спасатели оказали девочке экстренную психологическую помощь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.