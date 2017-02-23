Прямой эфир

Более 450 кг контрабандного мака обнаружили брестские пограничники в Малоритском районе

23 февраля 2017 10:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 18 мешков, наполненных семенами мака. Партию контрабанды обнаружили пограничники в лесу Малоритского района. Они заметили следы на снегу, которые вели в сторону границы. Позже выяснилось, что их оставили контрабандисты. Самих же нарушителей найти пока не удалось. Начат административный процесс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Дмитриев, официальный представитель Брестской пограничной группы:
Надо сказать, что в последнее время случаи пресечения пограничниками противоправной деятельности именно на украинском участке не единичны. Уже в течение этого года задерживались крупные партии мяса, ткани. Была пресечена попытка незаконного перевоза лошадей через государственную границу с Украиной. И сейчас была задержана эта крупная партия мака.

Уже известно, что в мешках находилась более 450 килограммов мака. Сейчас проводится экспертиза. Она установит, для каких целей он предназначался.

# происшествия # Контрабанда

Другие новости рубрики

Все новости
Задержание фальшивомонетчиков в Минске: изъяты 20-рублевые купюры, обнаружен эскиз 100-рублевой
22 февраля 2017 17:09

Задержание фальшивомонетчиков в Минске: изъяты 20-рублевые купюры, обнаружен эскиз 100-рублевой

От 10 белорусских рублей до $100: около тысячи фактов подделки денег зарегистрировано в Беларуси в 2016 году
22 февраля 2017 17:08

От 10 белорусских рублей до $100: около тысячи фактов подделки денег зарегистрировано в Беларуси в 2016 году

Ночью 22 февраля возле жилого дома на улице Горецкого загорелся автомобиль
22 февраля 2017 16:59

Ночью 22 февраля возле жилого дома на улице Горецкого загорелся автомобиль