Задержание фальшивомонетчиков в Минске: изъяты 20-рублевые купюры, обнаружен эскиз 100-рублевой

Новости Беларуси. Следственный комитет 22 февраля попросил белорусов заглянуть в кошельки. Возможно, там находится поддельная 20-рублевая купюра.

В Минске задержана преступная группа, которая занималась изготовлением и сбытом фальшивых денег. Подозрительные банкноты начали «всплывать» еще в начале года при пересчете выручки в магазинах, маршрутных такси и киосках. Пока известно о 20 таких фактах. Не исключено, что фальшивок на рынке гораздо больше. Счет может идти на сотни. Особая примета подделок – одинаковый серийный номер.

На вид – будто настоящие. С первого взгляда отличить фальшивые купюры, как показывает практика, обывателю непросто. Эти «липовые» 20-рублевки вышли в свет в конце января. И где бы вы думали?

Стихийные рынки и остановки общественного транспорта. Злоумышленники выбирали лишь те места, где к купюрам едва ли будут приглядываться. Поддельные банкноты сбывались в билетных киосках, попадали в руки к водителям маршруток, а также бабушек, которые продают на улицах закатки.

«Всплывать» фальшивки начали лишь при пересчетах денежной выручки. Почти одновременно стало известно о 19 подобных фактах. И это менее чем за месяц.

Первым в поле зрения оперативников попал сбытчик. 26-летний неработающий и ранее неоднократно судимый минчанин. Настоящего имени изготовителя мужчина не знал. Познакомились «деловые люди» в социальных сетях. По вопросам нелегального «бизнеса» встречались на улице. Доход делили 50 на 50.

Деревне Скураты Смолевичского района. Подпольная типография, где подделывали белорусские рубли, базировалось на одной из местных дач. Здесь же оперативники и застали изготовителя. Причем прямо в процессе.

Оперативный сотрудник УБЭП ГУВД Мингорисполкома:

Во время штурма подозреваемый пытался уничтожить следы, спалить купюры. Компьютер был включен, на нем висели образцы купюр, которые он изготавливал. Стоял принтер, были разложены листы, сушились. На них был нанесен определенный состав, чтобы купюры были более похожи на настоящие.

Как позже отметят правоохранители, мастерство фальшивомонетчика росло. Подозреваемый успел разработать надпись на защитную ленту и водяной знак.

Георгий Евчар, официальный представитель Министерства внутренних дел Республики Беларусь:

Не проведи сотрудники БЭП это задержание, однозначно можно было бы ожидать всплеска преступности по линии фальшивомонетничества. Потому что наряду с 20-ми, которые уже были в обороте, на компьютере задержанного сотрудники обнаружили эскиз 100-рублевой купюры, которая наверняка в ближайшее время должна была бы быть пущена в оборот.

По факту возбуждено уголовное дело. Меж тем, злоумышленникам удалось сбыть порядка 200 купюр. Следствие полагает: фальшивки все еще могут находиться в обороте. Поэтому обращайте внимание на купюры номиналом в 20 рублей. Особая примета подделок: одинаковый серийный номер – СК 8387976.

Алексей Климович, официальный представитель Следственного комитета по Минску:

В связи с этим следствие обращается к гражданам с просьбой осмотреть находящиеся у них в пользовании денежные купюры. В случае обнаружения поддельных денежных купюр просьба обратиться в управление Следственного комитета по Минску.

Всплеск фактов подделки белорусских рублей случился после деноминации. В период параллельного обращения старых и новых денежных знаков подобные преступления стали регистрироваться в разы чаще. Впрочем, фальшивки специалисты не зря называют «фантиками». Чтобы их вычислить, вам потребуется лишь чуть больше бдительности.

Проверить купюру на подлинность можно буквально на ощупь. На всех банкнотах есть участки с увеличенным рельефом. Например, знак для слабовидящих. Второй способ – это тест на просвет. Здесь вам помогут водяной знак и защитная нить. Но прежде всего настоящую банкноту отличает хорошая цветопередача и качественная бумага, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.