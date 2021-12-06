До 20 лет тюрьмы. В Минске задержали мужчин, которые бросили коктейль Молотова в здание милиции

Новости Беларуси. В Минске задержаны злоумышленники, бросившие коктейль Молотова в здание милиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инцидент произошел 16 августа 2021 года.

Во время обхода прилегающей территории сотрудники Фрунзенского РУВД обнаружили горящий предмет. Как выяснится позже, это была стеклянная бутылка с бензином. В состав преступной группы входили не менее пяти человек, в том числе неоднократно судимые. Их главная цель – поджог административных зданий, служебных и личных автомобилей сотрудников милиции для дестабилизации обстановки в стране.

Владислав Любаскин, начальник следственного управления УСК по городу Минску:

Пятеро подозреваемых являлись активными участниками одного из деструктивных Telegram-каналов, свои акции снимали на видео, за что впоследствии получали денежное вознаграждение. Мужчины старались тщательно подготовиться к совершению преступлений, осуществляли наблюдение за объектами, а также принимали меры конспирации. Управлением Следственного комитета по городу Минску в отношении участников группы возбуждено уголовное дело по факту покушения на совершение акта терроризма.