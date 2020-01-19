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В Австрии легковушка сбила трёх дальнобойщиков из Беларуси

19 января 2020 12:40
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Новости Беларуси. 18 января в Австрии автомобиль сбил трёх белорусов, которые работали дальнобойщиками в литовской компании. 

Как сообщает Salzburger Nachrichten, в городе Арнольдштейн 73-летний итальянец, проживающий в Австрии, двигался на легковушке. Во время поворота транспортное средство занесло, и оно прижало к ограждению или отбросило двух мужчин и женщину. 

Пострадавшими пешеходами оказались белорусские дальнобойщики. Они припарковали свои машины в городке Тёрл-Маглерн и хотели пешком прогуляться по магазинам. 

В результате аварии один мужчина погиб, женщина и второй мужчина получили серьёзные травмы. Автомобиль конфискован для проведения осмотра. Выясняются обстоятельства ДТП. 

# Авария

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