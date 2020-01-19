В Австрии легковушка сбила трёх дальнобойщиков из Беларуси

Новости Беларуси. 18 января в Австрии автомобиль сбил трёх белорусов, которые работали дальнобойщиками в литовской компании.

Как сообщает Salzburger Nachrichten, в городе Арнольдштейн 73-летний итальянец, проживающий в Австрии, двигался на легковушке. Во время поворота транспортное средство занесло, и оно прижало к ограждению или отбросило двух мужчин и женщину.

Пострадавшими пешеходами оказались белорусские дальнобойщики. Они припарковали свои машины в городке Тёрл-Маглерн и хотели пешком прогуляться по магазинам.

В результате аварии один мужчина погиб, женщина и второй мужчина получили серьёзные травмы. Автомобиль конфискован для проведения осмотра. Выясняются обстоятельства ДТП.