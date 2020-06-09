Длиной почти 1300 километров. Минские таможенники пресекли попытку незаконного ввоза рыболовных сетей из Китая

Новости Беларуси. Минские таможенники пресекли попытку незаконного ввоза рыболовных сетей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Их обнаружили во время досмотра грузового автомобиля.
Рыболовные сети были доставлены из Китая.
Новости Беларуси. Минские таможенники пресекли попытку незаконного ввоза рыболовных сетей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Их обнаружили во время досмотра грузового автомобиля.
Рыболовные сети были доставлены из Китая.
Судя по характеристикам, в Беларуси существует запрет на ввоз в страну подобной продукции и использование ее в рыболовном хозяйстве. Общая длина сетей составила более тысячи километров.
Павел Людчик, начальник отдела организации таможенного контроля Минской региональной таможни:
Было выявлено наличие рыболовных сетей. Фактически размеры ячеек значительно отличались от сведений, заявленных в товарно-сопроводительных документах. Эксперты таможенной лаборатории подтвердили данное предположение.
Длина данных рыболовных сетей составила порядка 1300 километров. Этой длины хватит, чтобы покрыть длину рек Днепр, Неман и половину Припяти, протекающих по территории Республики Беларусь.
Минской региональной таможней проводится дальнейшая проверка по данному факту.
Напомним, использовать рыболовные сети и другие орудия для добычи рыбы разрешено только юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, которые включены в специальный перечень. Хранить подобный товар можно только при наличии лицензии.