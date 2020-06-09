Длиной почти 1300 километров. Минские таможенники пресекли попытку незаконного ввоза рыболовных сетей из Китая

Новости Беларуси. Минские таможенники пресекли попытку незаконного ввоза рыболовных сетей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Их обнаружили во время досмотра грузового автомобиля. Рыболовные сети были доставлены из Китая.

Судя по характеристикам, в Беларуси существует запрет на ввоз в страну подобной продукции и использование ее в рыболовном хозяйстве. Общая длина сетей составила более тысячи километров.

Павел Людчик, начальник отдела организации таможенного контроля Минской региональной таможни:

Было выявлено наличие рыболовных сетей. Фактически размеры ячеек значительно отличались от сведений, заявленных в товарно-сопроводительных документах. Эксперты таможенной лаборатории подтвердили данное предположение. Длина данных рыболовных сетей составила порядка 1300 километров. Этой длины хватит, чтобы покрыть длину рек Днепр, Неман и половину Припяти, протекающих по территории Республики Беларусь. Минской региональной таможней проводится дальнейшая проверка по данному факту.