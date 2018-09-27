Девочку, уснувшую под дверью квартиры в Скиделе, и её сестер забрали из дома в социально-педагогический центр

Новости Беларуси. Девочка, которую обнаружили спящей под дверью квартиры в Скиделе, и ее сестры переехали из дома родителей в социально-педагогический центр.

Как сообщает издание «Гродзенская праўда» со ссылкой на заместителя председателя комиссии по делам несовершеннолетних облисполкома Людмилу Ницкую, три девочки – первоклассница, 5-летняя и 3-летняя девочки – решением районной комиссии по делам несовершеннолетних признаны нуждающимися в госзащите.

После резонансных фото, которые всколыхнули общественность, у родителей детей была возможность доказать, что произошедшее – это случайность. Но этого не последовало.

Было установлено, что родители и ранее оставляли детей без присмотра. В последнее время в семье нередко случались скандалы.

Людмила Ницкая, заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних облисполкома:

У родителей еще есть шанс остаться частью их судьбы. В течение шести месяцев они могут постараться доказать государственным службам, что готовы воспитывать детей самостоятельно в безопасных для них условиях. Если этого не случится, через полгода будет решаться вопрос уже о лишении их родительских прав.

Семья переехала в Скидель год назад.

Напомним, что 3-летняя малышка спала на коврике у дверей квартиры, пока нетрезвый папа был дома.