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Девочка лежала на крыльце, завернутая в пеленку: в Слуцке ищут мать, которая подкинула новорождённую дочку в роддом

05 августа 2017 14:10
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Новости Беларуси. В Слуцке продолжаются поиски матери, которая подкинула новорождённую дочку в роддом. Младенца совершенно случайно обнаружил прохожий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Девочка лежала на крыльце, завернутая в пеленку: в Слуцке ищут мать, которая подкинула новорождённую дочку в роддом-1

Девочка лежала на крыльце приёмного отделения, завернутая в пеленку. Всё это произошло накануне рано утром. Никакой записки, где могли быть указаны данные ребенка, не нашли. Девочке всего двое суток. Она сейчас в роддоме. Её здоровью ничто не угрожает.   

Девочка лежала на крыльце, завернутая в пеленку: в Слуцке ищут мать, которая подкинула новорождённую дочку в роддом-4

Светлана Францкевич, врач-неонатолог для новорожденных Слуцкой районной больницы:
3400 вес, 52 сантиметра. По всем клиническим признакам ребёнок доношенный, по внешнему осмотру ребёнок здоров, никаких клинических признаков заболеваний нет. Тесты на инфекции, которые могут составлять опасность для ребёнка, тоже все отрицательные.

Девочка лежала на крыльце, завернутая в пеленку: в Слуцке ищут мать, которая подкинула новорождённую дочку в роддом-6

Младенец останется под присмотром врачей ещё примерно неделю. А потом отправится в дом малютки. Пока у девочки нет официального имени, но медперсонал больницы называет её Марией. Согласно православным святкам.

# происшествия # Фотофакт # Дети # Светлана Францкевич

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