Десятки тысяч пришли проститься с пилотами Су-27

Многие специально приехали из других городов.

В траурных мероприятиях приняло участие высшее военное руководство республики, а также представители польских военно-воздушных сил.

Траурные мероприятия начались в Барановичах сегодня в 11 часов. Но люди стали собираться у Дома офицеров с самого утра. Друзья, родственники, знакомые, сослуживцы – очередь растянулась на сотни метров. Некоторые даже приехали из-за рубежа, чтобы почтить память героев – летчиков.

Еще вчера спецрейсом в Барановичи прибыл командующий польскими военно-воздушными силами, а также рота почетного караула. Сегодня зарубежная делегация тоже приняла участие в траурных мероприятиях. Вслед за ними возложили венки и белорусские военные во главе с министром обороны.

Барановичи по праву считаются авиационным центром республики. Так или иначе с самолетами здесь связан каждый. Сегодня основной темой разговора остается причина трагедии в польском Радоме. Ведь кадры, облетевшие весь интернет, здесь может профессионально оценить практически каждый. Вывод же у всех один – геройский поступок летчиков войдет в историю нашей авиации.