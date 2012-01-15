Что чувствует мать, у которой ребенка задавил автомобиль?

Новости Беларуси. Эта дорога в одну секунду перечеркнула жизнь роковой полосой. 9-летняя девочка, пытаясь перебежать на красный, выскочила прямо под колеса авто. Водитель тормозит, но поздно - от удара ребенок вылетает на встречку, где в это время проезжает еще один автомобиль. Девочка погибла. Открыв трагичный счет детских смертей на дороге в 2012 году.

За прошлый год на территории Республики погибли 35 детей и почти 600 получили различные травмы, причем многие из них остались инвалидами.

Она каждый день пересматривает эти фотографии. Крестины, первое купание – рождению Танечки радовались настолько, что снимали, кажется, каждый ее шаг. Новый год 2011 для малышки стал последним.

Сейчас Марьяне особенно больно вспоминать, как выбирали для Танюши самую светлую комнату, и с каким счастьем дочка каталась на этой лошадке. В тот страшный день, пока мамы с дочкой не было дома, родственники передали для Танечки этого пушистого кота. Но о том, что дома ее дожидается подарок, малышка так и не узнала…

На месте, где оборвалась и ее жизнь, Марьяна будто не может поверить: ну как так получилось?!! Ведь она за руку отвела ребенка подальше от грузовой машины и буквально на секунду отвернулась за коляской. Этого мгновения она себе уже никогда не простит…

На могиле дочери Марьяна признается: пусть ее и не поймут многие родители, но она вовсе не желала смерти и даже тюрьмы для водителя, лишившего ее самого дорогого в жизни. Не хотела лишать отца его двоих детей. Марьяна лишь просила помочь организовать поминки и поставить ограду на могилке…

Марьяна, мать погибшей девочки:

Даже на похороны не приехал, будто ему плохо, просили, чтобы заявление не писали. не помог. Безнаказанно нельзя оставлять.

Суд состоится в ближайший понедельник. Хотя, Марьяне от этого, конечно, не намного легче. Здесь, под этими венками, ее счастье, надежда и свет, который больше никогда не загорится.

За прошлый год на территории Республики погибли 35 детей и почти 600 получили различные травмы, причем многие из них остались инвалидами. В более чем половине случаев виновны взрослые. Но и в остальных случаях не нужно сбрасывать вину родителей, когда они не объяснили детям о правильном поведении на дороге, не провели по безопасному маршруту в школу. Впрочем, о каком безопасном маршруте для ребенка можно говорить, если сами взрослые просто абсурдно ведут себя на дороге. И действительно, зачем идти на зебру и отказывать себе удовольствии побегать перед машинами с полными сумками или вот, еще лучше – прыгнуть под колеса с собственными детьми?

Александр Иванцов, госавтоинспектор ОГАИ Первомайского района ГУВД Мингорисполкома:

На моей памяти был случай, когда второклассник перебегал дорогу вне пешеходного перехода и попал под грузовой автомобиль ЗИЛ. Его спасло только то, что оказался между колес и ребенок не пострадал. Больше виноваты взрослые, мы сегодня видели, какой пример они показывают.