50-летний рабочий убил из дробовика 3-х человек на рабочем месте

В США 50-летний рабочий деревообрабатывающей фабрики открыл стрельбу из дробовика по коллегам. 3 человека погибли на месте, один доставлен в госпиталь. Инцидент произошел в штате Северная Каролина.



После стрельбы Рональд Дин Дэвис вернулся домой, где попытался покончить с собой. Прибывшие на место полицейские проникли в дом через окно и обнаружили его с огнестрельным ранением головы. В критическом состоянии стрелок был госпитализирован, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мотивы, которые толкнули его на преступление, неизвестны.