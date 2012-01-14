Крушение лайнера «Конкордия» в Италии: на борту – 3 белоруса

Судно налетело на риф вблизи острова Джилио и получило 70-метровую пробоину. На борту находились более 4 тысяч человек, около 70 пропали без вести.



С двумя белорусами наши консулы уже связались. С ними все в порядке. О местонахождении и состоянии третьего пока ничего неизвестно.



Дмитрий Юманов, первый секретарь посольства Республики Беларусь в Итальянской Республике:

Вчера поздно вечером у берегов острова Джилио Итальянской Республики потерпел крушение итальянский круизный лайнер «Конкордия». На борту находились примерно 4 228 человек. Установлены три наших гражданина, находившихся на борту этого судна.

Я сейчас нахожусь в одной из гостиниц Рима, куда привозят эвакуированных с корабля граждан. Пока граждан Республики Беларусь среди них нет.



Причины крушения пока неизвестны. Удар был настолько сильным, что многих людей просто выбросило в воду. Эвакуация шла практически всю ночь. Людей разместили в школах, детских садах, гостиницах и церквях. Официально подтверждена гибель трех пассажиров. Их национальность устанавливается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.



Сейчас в районе крушения продолжаются поисково-спасательные работы. Водолазы исследуют каюты, находящиеся под водой. «Конкордия» лежит на боку. Из баков может вытечь 2,5 тысячи тонн топлива. Но специалисты не спешат его откачивать, потому что судно может затянуть еще глубже.

У берегов Италии сел на мель круизный лайнер, на борту которого находилось более 4000 человек. Погибли 8 человек, десятки ранены