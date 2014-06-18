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У берегов Малайзии затонуло судно с нелегальными мигрантами. Погибли около 60 человек

18 июня 2014 07:08
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Новости Беларуси. У берегов Малайзии затонуло судно с нелегальными мигрантами. По последним данным, в результате катастрофы погибли около 60 человек. Всего на момент ЧП на борту находилось около сотни нелегалов, среди них женщины и маленькие дети.

Скорее всего, это были граждане Индонезии, которые нелегально работали в Малайзии и направлялись домой к мусульманскому празднику Рамадан. К месту катастрофы направляются дополнительные группы спасателей. Точные причины крушения пока не установлены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Кораблекрушения

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