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Четырехлетний мальчик погиб в результате наезда автомобиля

16 апреля 2008 14:07
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ЧП произошло вчера вечером во дворе дома 172 по улице Уборевича. Ребенок играл на детской площадке со своей 16-летней тетей. В какой-то момент ребенок выбежал на проезжую часть двора, где и попал под колёса проезжавшего автомобиля. От полученных травм мальчик скончался на месте.

Проблема детского травматизма на дорогах достаточно актуальна для столицы. За три месяца этого года в Минске зарегистрировано 22 ДТП с участием детей. 23 ребенка получили ранения различной степени тяжести. Пострадали 17 детей-пешеходов и 6 - пассажиров. Причем, виновниками трагедий нередко становятся взрослые, оставляющие ребят без присмотра.
# происшествия # Гибель детей

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