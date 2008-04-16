Четырехлетний мальчик погиб в результате наезда автомобиля

ЧП произошло вчера вечером во дворе дома 172 по улице Уборевича. Ребенок играл на детской площадке со своей 16-летней тетей. В какой-то момент ребенок выбежал на проезжую часть двора, где и попал под колёса проезжавшего автомобиля. От полученных травм мальчик скончался на месте.



Проблема детского травматизма на дорогах достаточно актуальна для столицы. За три месяца этого года в Минске зарегистрировано 22 ДТП с участием детей. 23 ребенка получили ранения различной степени тяжести. Пострадали 17 детей-пешеходов и 6 - пассажиров. Причем, виновниками трагедий нередко становятся взрослые, оставляющие ребят без присмотра.