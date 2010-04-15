Фото. Спустя 28 часов после землетрясения в китайской провинции Цинхай из-под завалов рухнувшего здания спасены семь школьников

Все они доставлены в ближайшие медпункты, их состояние, по словам медиков, стабильное.

Серьезно разрушены множество школ, под завалами остаются ученики и учителя. На месте землетрясения в провинции Цинхай идет масштабная спасательная операция. Люди работают круглосуточно в экстремальных условиях: при минусовой температуре, на высоте более четырех тысяч метров над уровнем моря.

Разбирают завалы, в основном, вручную. Тяжелой техники катастрофически не хватает — она просто не может пройти по разрушенным дорогам. На счету и каждый килограмм гуманитарной помощи. Не хватает лекарств, продовольствия, одеял и палаток.

По оценкам специалистов, в зоне бедствия разрушены 90% зданий. Без крова остались почти сто тысяч жителей. Всех их будут переселять, а город придется отстраивать заново. В списках жертв, по последним данным, свыше 600 человек. Раненых — более 9 тысяч. Правительство Китая выделило на помощь пострадавшим 30 миллионов долларов, но сумма не окончательная. Спасательная операция будет продолжаться еще не один день.