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Фото. Спустя 28 часов после землетрясения в китайской провинции Цинхай из-под завалов рухнувшего здания спасены семь школьников

15 апреля 2010 11:39
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Все они доставлены в ближайшие медпункты, их состояние, по словам медиков, стабильное.

Серьезно разрушены множество школ, под завалами остаются ученики и учителя. На месте землетрясения в провинции Цинхай идет масштабная спасательная операция. Люди работают круглосуточно в экстремальных условиях: при минусовой температуре, на высоте более четырех тысяч метров над уровнем моря.

Разбирают завалы, в основном, вручную. Тяжелой техники катастрофически не хватает — она просто не может пройти по разрушенным дорогам. На счету и каждый килограмм гуманитарной помощи. Не хватает лекарств, продовольствия, одеял и палаток.

По оценкам специалистов, в зоне бедствия разрушены 90% зданий. Без крова остались почти сто тысяч жителей. Всех их будут переселять, а город придется отстраивать заново. В списках жертв, по последним данным, свыше 600 человек. Раненых — более 9 тысяч. Правительство Китая выделило на помощь пострадавшим 30 миллионов долларов, но сумма не окончательная. Спасательная операция будет продолжаться еще не один день.

Спустя 28 часов после землетрясения в китайской провинции Цинхай из-под завалов рухнувшего здания спасены семь школьников

Спустя 28 часов после землетрясения в китайской провинции Цинхай из-под завалов рухнувшего здания спасены семь школьников

Спустя 28 часов после землетрясения в китайской провинции Цинхай из-под завалов рухнувшего здания спасены семь школьников

Спустя 28 часов после землетрясения в китайской провинции Цинхай из-под завалов рухнувшего здания спасены семь школьников

Спустя 28 часов после землетрясения в китайской провинции Цинхай из-под завалов рухнувшего здания спасены семь школьников

Спустя 28 часов после землетрясения в китайской провинции Цинхай из-под завалов рухнувшего здания спасены семь школьников

Спустя 28 часов после землетрясения в китайской провинции Цинхай из-под завалов рухнувшего здания спасены семь школьников

Спустя 28 часов после землетрясения в китайской провинции Цинхай из-под завалов рухнувшего здания спасены семь школьников

Спустя 28 часов после землетрясения в китайской провинции Цинхай из-под завалов рухнувшего здания спасены семь школьников

Спустя 28 часов после землетрясения в китайской провинции Цинхай из-под завалов рухнувшего здания спасены семь школьников

Спустя 28 часов после землетрясения в китайской провинции Цинхай из-под завалов рухнувшего здания спасены семь школьников

Спустя 28 часов после землетрясения в китайской провинции Цинхай из-под завалов рухнувшего здания спасены семь школьников

# происшествия # Природные катаклизмы # Фотофакт

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