«Чаще всего это травмы предплечья». Врач о ледовых травмах, а также какой должна быть зимняя обувь

Новости Беларуси. С наступлением холодов в Минской области участились случаи травматизма, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. С наступлением холодов в Минской области участились случаи травматизма, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
После первых зимних выходных к врачам обратились более ста человек, 17 госпитализированы. Среди пострадавших восемь детей. Несмотря на небольшой минус, медики даже зафиксировали случай первого обморожения.
В Копыльской районной больнице пострадавших от гололедицы двое, обошлось без госпитализации.
Таисия Агаркова, врач-хирург Копыльской центральной районной больницы:
Пожилые ходят достаточно медленно, аккуратно, а вот молодые любят побегать быстрее. Чаще всего это перелом лучевой кости в типичном месте, то есть травмы предплечья. Люди автоматически стараются упасть именно на кисти рук, что является неправильным.
Основная причина травматизма – неправильно подобранная обувь. Она должна быть на плоской рифленой подошве. Также немалая доля случаев приходится на зимние развлечения, особенно опасно катание на тюбингах в неприспособленных местах.