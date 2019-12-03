«Чаще всего это травмы предплечья». Врач о ледовых травмах, а также какой должна быть зимняя обувь

Новости Беларуси. С наступлением холодов в Минской области участились случаи травматизма, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

После первых зимних выходных к врачам обратились более ста человек, 17 госпитализированы. Среди пострадавших восемь детей. Несмотря на небольшой минус, медики даже зафиксировали случай первого обморожения.

В Копыльской районной больнице пострадавших от гололедицы двое, обошлось без госпитализации.