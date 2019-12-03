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«Чаще всего это травмы предплечья». Врач о ледовых травмах, а также какой должна быть зимняя обувь

03 декабря 2019 14:32
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Новости Беларуси. С наступлением холодов в Минской области участились случаи травматизма, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Чаще всего это травмы предплечья». Врач о ледовых травмах, а также какой должна быть зимняя обувь-1

После первых зимних выходных к врачам обратились более ста человек, 17 госпитализированы. Среди пострадавших восемь детей. Несмотря на небольшой минус, медики даже зафиксировали случай первого обморожения.

В Копыльской районной больнице пострадавших от гололедицы двое, обошлось без госпитализации.

«Чаще всего это травмы предплечья». Врач о ледовых травмах, а также какой должна быть зимняя обувь-4

Таисия Агаркова, врач-хирург Копыльской центральной районной больницы:
Пожилые ходят достаточно медленно, аккуратно, а вот молодые любят побегать быстрее. Чаще всего это перелом лучевой кости в типичном месте, то есть травмы предплечья. Люди автоматически стараются упасть именно на кисти рук, что является неправильным.

Основная причина травматизма – неправильно подобранная обувь. Она должна быть на плоской рифленой подошве. Также немалая доля случаев приходится на зимние развлечения, особенно опасно катание на тюбингах в неприспособленных местах.

# Несчастный случай # происшествия # Таисия Агаркова # Фотофакт

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