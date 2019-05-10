Прямой эфир

«Было три кульбита в воздухе, кого-то выбросило на скалы». Подробности смертельного ДТП с белорусами в Карпатах

10 мая 2019 16:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Белорусским туристам, пострадавшим в автокатастрофе в Карпатах, оказывается всесторонняя помощь. Об этом сообщили в посольстве нашей страны в Украине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Туристический поход, который обернулся трагедией, не был оформлен юридически, некоторые участники группы не имели медицинских страховок. На данный момент несколько человек все еще остаются в центральной Верховинской больнице Ивано-Франковской области.

«Было три кульбита в воздухе, кого-то выбросило на скалы». Подробности смертельного ДТП с белорусами в Карпатах-1

Глеб Красневский, первый секретарь Посольства Беларуси в Украине:
Посольство продолжает взаимодействие с компетентными органами Украины и Беларуси в связи с произошедшим 6 мая в Ивано-Франковской области ДТП.

Тела троих погибших граждан доставлены в Беларусь в ночь с 8 на 9 мая. Пострадавшим, находящимся в больнице Ивано-Франковской области, а также их родственникам оказывается необходимое содействие в решении возникающих вопросов.

Авария с белорусами в Карпатах: что известно

«Было три кульбита в воздухе, кого-то выбросило на скалы». Подробности смертельного ДТП с белорусами в Карпатах-4

Напомним, трагедия произошла 6 мая около 11 часов утра. Белорусские туристы планировали сплав по реке. На грузовом автомобиле они направлялись к стартовой точке маршрута. Всего в машине находились 24 человека. Грузовик упал в реку с высоты около 40 метров. 10 участников группы были госпитализированы с травмами различной степени тяжести, трое погибли.

«Было три кульбита в воздухе, кого-то выбросило на скалы». Подробности смертельного ДТП с белорусами в Карпатах-7

Денис Ушаков:
Они ехали по серпантину в горы Карпаты и из-за плохого технического состояния машины не смогли переключить ее на пониженную передачу, и машина упала с горы. Было три кульбита в воздухе, кого-то выбросило на скалы, кого-то в дерево. Машина упала прямо в воду. Водитель в последний момент выбил уже под водой стекло в машине и выплыл.

«Было три кульбита в воздухе, кого-то выбросило на скалы». Подробности смертельного ДТП с белорусами в Карпатах-10

«Было три кульбита в воздухе, кого-то выбросило на скалы». Подробности смертельного ДТП с белорусами в Карпатах-12

«Было три кульбита в воздухе, кого-то выбросило на скалы». Подробности смертельного ДТП с белорусами в Карпатах-14

Участники похода подчеркивают, что погибший организатор был опытным туристом. На его счету десятки успешно реализованных экспедиций.

В подробностях происшествия сейчас разбираются следователи. По информации полиции Ивано-Франковской области, за рулем грузовика был 47-летний водитель. Мужчина не справился с управлением. По факту трагедии возбуждено уголовное дело.

«Было три кульбита в воздухе, кого-то выбросило на скалы». Подробности смертельного ДТП с белорусами в Карпатах-17

«Было три кульбита в воздухе, кого-то выбросило на скалы». Подробности смертельного ДТП с белорусами в Карпатах-19

# Авария в Украине # происшествия # Глеб Красневский # Денис Ушаков # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В подвале минской школы загорелся ацетон: пострадали два ученика
10 мая 2019 15:45

В подвале минской школы загорелся ацетон: пострадали два ученика

В Кобринском районе в результате ДТП три человека получили травмы
10 мая 2019 13:31

В Кобринском районе в результате ДТП три человека получили травмы

Гуляла по городу. В Минске нашли пропавшую уроженку Африки
10 мая 2019 13:08

Гуляла по городу. В Минске нашли пропавшую уроженку Африки