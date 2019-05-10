«Было три кульбита в воздухе, кого-то выбросило на скалы». Подробности смертельного ДТП с белорусами в Карпатах
Новости Беларуси. Белорусским туристам, пострадавшим в автокатастрофе в Карпатах, оказывается всесторонняя помощь. Об этом сообщили в посольстве нашей страны в Украине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Туристический поход, который обернулся трагедией, не был оформлен юридически, некоторые участники группы не имели медицинских страховок. На данный момент несколько человек все еще остаются в центральной Верховинской больнице Ивано-Франковской области.
Глеб Красневский, первый секретарь Посольства Беларуси в Украине:
Посольство продолжает взаимодействие с компетентными органами Украины и Беларуси в связи с произошедшим 6 мая в Ивано-Франковской области ДТП.
Тела троих погибших граждан доставлены в Беларусь в ночь с 8 на 9 мая. Пострадавшим, находящимся в больнице Ивано-Франковской области, а также их родственникам оказывается необходимое содействие в решении возникающих вопросов.
Авария с белорусами в Карпатах: что известно
Напомним, трагедия произошла 6 мая около 11 часов утра. Белорусские туристы планировали сплав по реке. На грузовом автомобиле они направлялись к стартовой точке маршрута. Всего в машине находились 24 человека. Грузовик упал в реку с высоты около 40 метров. 10 участников группы были госпитализированы с травмами различной степени тяжести, трое погибли.
Денис Ушаков:
Они ехали по серпантину в горы Карпаты и из-за плохого технического состояния машины не смогли переключить ее на пониженную передачу, и машина упала с горы. Было три кульбита в воздухе, кого-то выбросило на скалы, кого-то в дерево. Машина упала прямо в воду. Водитель в последний момент выбил уже под водой стекло в машине и выплыл.
Участники похода подчеркивают, что погибший организатор был опытным туристом. На его счету десятки успешно реализованных экспедиций.
В подробностях происшествия сейчас разбираются следователи. По информации полиции Ивано-Франковской области, за рулем грузовика был 47-летний водитель. Мужчина не справился с управлением. По факту трагедии возбуждено уголовное дело.