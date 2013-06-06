Новости Беларуси. Буксир с людьми на борту получил пробоину на реке Сож.

ЧП произошло 6 июня в районе Славгорода Могилевской области. Буксир-толкатель «Нарочь» с пятью членами команды доставлял из Гомеля в Кричев земснаряд - установку для намывания песка и десять барж общей длиной 120 метров. Неустановленным предметом судно получило пробоину по левому борту ниже ватерлинии. Глубина реки в том месте около 5 метров.

Заметив пробоину, команда буксира отцепила установку и пришвартовала судно к берегу. Какое-то время экипаж пытался откачать воду из трюмов, но тщетно. Капитан обратился за помощью в МЧС. Через несколько часов пробоина в корпусе была устранена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виталий Новицкий, пресс-секретарь МЧС Республики Беларусь:

На этом буксире установлена мотопомпа, однако она не справлялась с объемом поступающей воды, и была реальная угроза, что буксир пойдет ко дну. Незамедлительно к месту выехало подразделение МЧС, подключили свою мотопомпу. Совместными усилиями удалось предотвратить уничтожение судна. Пострадавших в результате нет. Что послужило причиной пробоины, выясняют специалисты.