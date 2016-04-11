Избитый на остановке 43-летний житель Новополоцка умер в больнице

Новости Беларуси. За жизнь 43-летнего мужчины две недели боролись врачи. 23 марта жителя Новополоцка доставили в больницу с черепно-мозговой травмой и многочисленными гематомами.

На автобусной остановке истекающий кровью мужчина пролежал не один час.

Пресс-служба МВД Республики Беларусь:

Вблизи д. Смородино Лиозненского района 23 марта в 16.55 на остановке общественного транспорта с черепно-мозговой травмой и следами побоев обнаружен житель Новополоцка, 1973 г.р., который от полученных телесных повреждений 7 апреля в больнице умер. Предварительно установлено, что его в 01.00 в указанном месте в ссоре избил житель д. Синицы Бешенковичского района, 1994 г.р.

22-летнего молодого человека задержали. За избиение, которое привело к смерти пострадавшего, ему грозит до 15 лет лишения свободы.