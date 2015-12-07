Бродячие собаки в деревне Гомельского района загрызли местного жителя

Новости Беларуси. 3 декабря в лесопосадке вблизи деревни Цегельня Гомельского района обнаружили тело 64-летнего местного жителя с рваными ранами шеи и рук. Представитель управления Государственного комитета судебных экспертиз по Гомельской области Руслан Габрилев сообщил “Гомельскай праўдзе”, что смерть наступила от массивной кровопотери в результате повреждений крупных кровеносных сосудов. Предполагается, что телесные повреждения нанесены в результате нападения собак.

Подробности будут в репортаже корреспондента СТВ с места событий в ближайших выпусках новостей.