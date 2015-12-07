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Бродячие собаки в деревне Гомельского района загрызли местного жителя

07 декабря 2015 09:40
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Новости Беларуси. 3 декабря в лесопосадке вблизи деревни Цегельня Гомельского района обнаружили тело 64-летнего местного жителя с рваными ранами шеи и рук. Представитель управления Государственного комитета судебных экспертиз по Гомельской области Руслан Габрилев  сообщил “Гомельскай праўдзе”, что смерть наступила от массивной кровопотери в результате повреждений крупных кровеносных сосудов. Предполагается, что телесные повреждения нанесены в результате нападения собак. 

Подробности будут в репортаже корреспондента СТВ с места событий в ближайших выпусках новостей.

 

# Дикие животные # происшествия # Руслан Габрилёв

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