Более 70 рыбаков пропали без вести во время тайфуна в Китае

Новости Китая. Во время тайфуна «Вутип» в Южно-Китайском море затонули три китайских рыболовных судна. 74 человека остаются пропавшими без вести. Как сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой агентство «Синьхуа», согласно уточненным данным, затонули три рыболовецких судна с 88 рыбаками на борту, из них четырнадцать спасены.

Пять судов из южнокитайской провинции Гуандун, на борту которых находились около 170 человек, в воскресенье оказались в плену тропического шторма. Власти острова Хайнань и провинции Гуандун ведут поиски пострадавших, задействованы вертолеты и спасательные суда.

Кроме того, утеряна связь с рыболовецким кораблём, где находятся 28 человек. Накануне в КНР был объявлен «оранжевый» уровень опасности.

В этом году «Вутип» – уже 21-й по счёту тайфун в Китае. Неделю назад на китайскую провинцию Гуандун обрушился самый мощный в стране за 30 лет тайфун «Усаги». Он унес жизни более двух десятков человек. «Заяц», как в переводе звучит название стихии, менее чем за сутки разрушил 7 тысяч зданий. Ураганный ветер с корнем сворачивал деревья, линии электропередач, сносил автомобили с дорог (смотрите видео).