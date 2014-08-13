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Более 60% месячной нормы осадков выпало в Минске 12 августа, затоплен Могилев, снесены торговые палатки и крыши

13 августа 2014 10:23
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Новости Беларуси Последствия непогоды устраняют в Беларуси. Атмосферный фронт с территории Польши принес дожди, грозы и сильный ветер.

В Минске за последние сутки выпало более 60% месячной нормы осадков. В результате подтопления дорог 12 августа было ограничено движение общественного транспорта.

Последствия непогоды ощутили на себе и в других регионах. Улицы, подвалы и цокольные этажи домов затопило в Могилеве. Порывами ветра сносило тенты кафе и торговых палаток, упавшие деревья повредили несколько автомобилей.

А в одной из деревень Гродненской области шквалистый ветер сдул шифер с крыш десяти ферм, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Фотофакт # Потоп в Минске

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