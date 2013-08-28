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Более 50 человек погибли в результате серии терактов в шиитских кварталах Багдада

28 августа 2013 09:52
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Новости Ирака. Волна терактов захлестнула шиитские кварталы Багдада. На воздух взлетели около десятка автомобилей, начиненных взрывчаткой. Теракты произошли в жилых густонаселенных кварталах. Счет погибших идет на десятки. По последним данным, убито более полусотни человек, однако их число может еще возрасти. Несколько десятков госпитализировано.

Наиболее мощная атака была предпринята на севере Багдада – там взорвались одна машина и две бомбы на обочине дороги.

В последние месяцы столица Ирака и ее пригороды постоянно становятся ареной террористических атак суннитов. С начала года в стране погибли около 4 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Терроризм # Теракт в Ираке

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