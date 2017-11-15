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Более 2000 л спирта и 60 л водки: крупную контрабандную партию алкоголя задержали в Минске

15 ноября 2017 19:03
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Новости Беларуси. В Минске задержали крупную контрабандную партию алкоголя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Более 2000 литров спирта и около 60 литров не маркированной белорусскими акцизными марками водки перевозил предприниматель из Витебска.

Более 2000 л спирта и 60 л водки: крупную контрабандную партию алкоголя задержали в Минске-1

Продукция предназначалась для дальнейшей перепродажи через нелегальные торговые точки.

Более 2000 л спирта и 60 л водки: крупную контрабандную партию алкоголя задержали в Минске-3

Вероника Посметьева, старший оперуполномоченный по особо важным делам ГУБЭП МВД Беларуси:
Правонарушитель пояснил, что являлся лишь перевозчиком данного фальсифицированного алкоголя. Передали его ему неизвестные лица. И куда он в дальнейшем был предназначен, ему неизвестно. Кроме того, данный факт не является единичным, так как ранее аналогичная алкогольная продукция уже задерживалась на территории Минского района, в Березинском и Молодечненском районах.

Проблема контрабанды алкоголя из России в Беларусь не теряет актуальность. Только за 2017 год из нелегального оборота изъяли более полумиллиона литров на сумму почти 4,5 миллиона рублей.

# происшествия # Контрабанда # Фотофакт # Вероника Посметьева

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