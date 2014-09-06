Боевики «Исламского Государства» похитили 700 человек на западе Ирака

Новости Ирака. На западе Ирака боевики террористической группировки «Исламское государство» похитили более 700 человек.

Среди похищенных – сотрудники сил безопасности и государственные служащие. Это произошло в городе Эль-Фаллуджа, расположенном в 60 километрах западнее Багдада.

Как сообщает ИТАР-ТАСС, террористы преследуют всех сотрудников госучреждений в этом городе и часто бросают тела убитых в Евфрат.

В провинции Анбар ожесточенные столкновения не прекращаются на протяжении нескольких месяцев.

Напомним, еще в начале лета исламисты из суннитской группировки «Исламское государство Ирака и Леванта» взяли под свой контроль несколько городов, в том числе и Талль-Афар. Смотрите видео.