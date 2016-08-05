Боевики ИГ захватили около 3 тысяч мирных жителей в Ираке

Новости Ирака. Боевики Исламского государства захватили около 3 тысяч мирных жителей в Ираке. Предположительно, 12 человек уже убиты.

Чем мотивирован такой поступок пока непонятно – экстремисты ситуацию никак не комментируют.

Однако провинция Киркук, где и были похищены люди, была приоритетной целью террористов в регионе последние недели.

31 июля смертник взорвал газокомпрессорную станцию. А часы спустя джихадисты подорвали нефтехранилище.

Тогда силы безопасности убили нападавших, однако боевики ответили куда жестче, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.