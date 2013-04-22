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Бобры повредили дамбу на Днепро-Бугском канале. Жилые дома не пострадали

22 апреля 2013 08:39
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Новости Беларуси. Бобры повредили дамбу на Днепро-Бугском канале в Брестской области. Длина проблемных участков - около 150 м. Спасатели оперативно укрепили дамбу, установили деревянные колья, а также уложили мешки с песком и соломой. Как отметили в МЧС, угрозы подтопления населенных пунктов нет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

До сих пор продолжается  устранение размыва дамбы в Петриковском районе Гомельщины. К работам привлечено свыше 50 специалистов, 30 единиц техники.

Кстати, паводковыми и талыми водами в Беларуси остаются подтоплены 600 жилых домов, почти 3 с половиной тысяч подворий, около сотни дорог и полтора десятка мостов. Жизнеобеспечение населенных пунктов не нарушено, ведется мониторинг паводковой ситуации.

# происшествия # Паводки в Беларуси

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