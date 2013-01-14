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Благодаря сработке пожарных извещателей в Пуховичском районе спасены двое детей

14 января 2013 14:14
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Новости Беларуси. Благодаря сработке пожарных извещателей в Пуховичском районе спасены двое детей. Пожар возник в одном из общежитий поселка Дружный. По прибытии к месту вызова подразделений МЧС жильцы общежития уже были на улице.

Огонь возник в двухкомнатном блоке на четвертом этаже общежития. В тот момент там находились двое пятилетних детей и их матери. Услышав сигналы тревоги, женщина вывела детей из горящего помещения.

Пострадавших нет. Предполагаемая причина пожара – шалость детей с огнем, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# происшествия # Пожар в Минской области

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