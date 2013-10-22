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Белорусы пытались отправить в Китай 27 нагрудных знаков времен ВОв под видом монет и сувениров

22 октября 2013 05:24
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Новости Беларуси. Минские таможенники перехватили две нелегальные посылки, которые направлялись в Китай. Вместо монет и сувениров, как было заявлено в декларации, оказалось 27 нагрудных знаков времен Великой Отечественной. Отправители – жители Поднебесной.

Экспертиза установила, что ордена и медали – оригинальные госнаграды и представляют историко-культурную ценность, а посему подлежат конфискации.

Меру наказания за контрабанду гражданам КНР определит суд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Шевченко, начальник отдела по борьбе с контрабандой и административными таможенными правонарушениями Минской региональной таможни:
Была предпринята попытка незаконного перемещения. В декларации при отправлении отправитель указал в одном случае «товар – монета», в другом –  «товар – сувениры», что не соответствует действительности. За недостоверное декларирование ответственность предусмотрена Кодексом об административных правонарушениях.
Нагрудные знаки изъяты. В данный момент находятся в Минской региональной таможне.

# происшествия # Контрабанда # Фотофакт # Минская региональная таможня # Александр Шевченко

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