Белорусы пытались отправить в Китай 27 нагрудных знаков времен ВОв под видом монет и сувениров

Новости Беларуси. Минские таможенники перехватили две нелегальные посылки, которые направлялись в Китай. Вместо монет и сувениров, как было заявлено в декларации, оказалось 27 нагрудных знаков времен Великой Отечественной. Отправители – жители Поднебесной.

Экспертиза установила, что ордена и медали – оригинальные госнаграды и представляют историко-культурную ценность, а посему подлежат конфискации.

Меру наказания за контрабанду гражданам КНР определит суд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Шевченко, начальник отдела по борьбе с контрабандой и административными таможенными правонарушениями Минской региональной таможни:

Была предпринята попытка незаконного перемещения. В декларации при отправлении отправитель указал в одном случае «товар – монета», в другом – «товар – сувениры», что не соответствует действительности. За недостоверное декларирование ответственность предусмотрена Кодексом об административных правонарушениях.

Нагрудные знаки изъяты. В данный момент находятся в Минской региональной таможне.