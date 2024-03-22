Прямой эфир

«Мужества, стойкости, терпения родным и близким!» Белорусы возлагают цветы у ворот посольства России

22 марта 2024 20:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Белорусы скорбят вместе с братским народом России. Люди продолжают приходить к воротам посольства с цветами.

«Мужества, стойкости, терпения родным и близким!» Белорусы возлагают цветы у ворот посольства России-1

«Мужества, стойкости, терпения родным и близким!» Белорусы возлагают цветы у ворот посольства России-3

Теракт – это горе. И сегодня была 81-я годовщина трагедии в Хатыни. Там также возлагали цветы. Был день памяти жертв. И в этот же день случилось горе у нашего братского российского народа. Искренние слова соболезнования, пострадавшим – скорейшего выздоровления. И мужества, стойкости, терпения родным и близким.

# Теракт # общество

Другие новости рубрики

Все новости
«Понимать себя». Как научиться жить здесь и сейчас?
22 марта 2024 20:41

«Понимать себя». Как научиться жить здесь и сейчас?

Азарёнок о трагедии в Москве: враг ждёт, что мы впадём в уныние. Но он этого не дождётся
22 марта 2024 20:38

Азарёнок о трагедии в Москве: враг ждёт, что мы впадём в уныние. Но он этого не дождётся

Как развитие синдрома FOMO связано с социальными сетями? Мнение психолога
22 марта 2024 20:37

Как развитие синдрома FOMO связано с социальными сетями? Мнение психолога

Гигин: они предают память великого народа, народа Хмельницкого
22 марта 2024 20:35

Гигин: они предают память великого народа, народа Хмельницкого

Между Гомелем и Санкт-Петербургом открыли прямое авиасообщение
22 марта 2024 20:30

Между Гомелем и Санкт-Петербургом открыли прямое авиасообщение

«Нереализованные цели». Как кризисный психолог помогает справиться с синдромом упущенной выгоды?
22 марта 2024 20:29

«Нереализованные цели». Как кризисный психолог помогает справиться с синдромом упущенной выгоды?

Грызлов: мы видим, что Хатынь повторяется. И те, кто принимал в этом участие, будут найдены и уничтожены
22 марта 2024 20:29

Грызлов: мы видим, что Хатынь повторяется. И те, кто принимал в этом участие, будут найдены и уничтожены

Гайдукевич о теракте в Москве: это наша общая трагедия, боль. Все белорусы испытывают ужас
22 марта 2024 20:19

Гайдукевич о теракте в Москве: это наша общая трагедия, боль. Все белорусы испытывают ужас

«Синдром – это отклонение». Надо ли лечить FOMO?
22 марта 2024 20:17

«Синдром – это отклонение». Надо ли лечить FOMO?

Прокуроры Гродненской области принесли присягу на мемориальном комплексе «Шауличи»
22 марта 2024 20:12

Прокуроры Гродненской области принесли присягу на мемориальном комплексе «Шауличи»

Что лучше: натуральный или экомех? Рассказываем о плюсах и минусах
22 марта 2024 19:19

Что лучше: натуральный или экомех? Рассказываем о плюсах и минусах

Новые народные избранники! Что обсуждали на первом заседании Палаты представителей 8-го созыва?
22 марта 2024 18:55

Новые народные избранники! Что обсуждали на первом заседании Палаты представителей 8-го созыва?