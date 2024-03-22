«Мужества, стойкости, терпения родным и близким!» Белорусы возлагают цветы у ворот посольства России

Теракт – это горе. И сегодня была 81-я годовщина трагедии в Хатыни. Там также возлагали цветы. Был день памяти жертв. И в этот же день случилось горе у нашего братского российского народа. Искренние слова соболезнования, пострадавшим – скорейшего выздоровления. И мужества, стойкости, терпения родным и близким.