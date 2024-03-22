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Грачёв: ничем нельзя оправдать то зверское убийство мирных жителей в «Крокус Сити холле»

22 марта 2024 20:52
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Белорусы скорбят вместе с братским народом России. Люди продолжают приходить к воротам посольства с цветами.

Грачёв: ничем нельзя оправдать то зверское убийство мирных жителей в «Крокус Сити холле»-1

Вадим Грачев, заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси:
Мы вместе с нашим братским российским народом. Сегодня, конечно, ничем нельзя оправдать то зверское убийство мирных жителей, которое произошло в «Крокус Сити холле». И какими подлецами и трусами надо быть, чтобы прийти и так убивать мирных жителей?! Мы видим, что сегодня никому не нужна сильная Россия. Они боятся в открытую с Россией воевать. И поэтому хотят вот так, исподтишка, подло убивая мирных жителей подорвать мощь России. Но мы знаем, что Россия победит, выстоит. И русский народ всегда в такие тяжелые минуты еще больше сплачивался. И мы как братский народ подставим нашим братьям плечо.

# Теракт # общество # Вадим Грачев

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