Житель Гродно осквернил Вечный огонь у Братской могилы

Новости Беларуси. Если для одних белорусов память о трагических событиях Великой Отечественной войны – высшая ценность, находятся и те, у которых нет ничего святого. Житель Гродно осквернил Вечный огонь на Братской могиле советских воинов и партизан в центральном парке Жилибера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Факт кощунства зафиксировали камеры видеонаблюдения. Среди ночи мужчина сначала сидит на бордюре Вечного огня, потом решает справить естественную потребность, не отходя от места, прямо на Вечный огонь. Как выяснилось, молодому человеку 21 год. Он весь вечер выпивал с друзьями на дне рождения знакомого, но после ссоры ушел один в город и совершил поступок, который противоречит не только Уголовному кодексу, но и всем нормам морали.

Стало как-то холодно. Я решил немного погреть руки просто изначально. Я помню еще, что сел спиной, потому что холодно очень стало, не знал, что делать. Проснулся уже, пришел в себя от того, что стало как-то жарко. Я тушил себя в снегу. Из этого все, что помню.

Максим Рудый, заместитель начальника УВД Гродненского облисполкома:

Молодой человек поясняет, что из-за сильного опьянения не помнит многие детали того вечера, в том числе этот циничный момент. Личность гражданина была оперативно установлена сотрудниками уголовного розыска. Сейчас он задержан. За совершение хулиганства возбуждено уголовное дело.