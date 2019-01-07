Автобус с белорусами перевернулся в Польше: что известно об аварии

Новости Беларуси. В Польше перевернулся автобус с белорусами. Более 50-ти лыжников и сноубордистов направлялись на горнолыжный курорт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Авария произошла в Подкарпатском воеводстве. На дороге столкнулись сразу три машины. Водитель автобуса, чтобы избежать столкновения, выехал в кювет. Никто из пассажиров не пострадал.