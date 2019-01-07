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Автобус с белорусами перевернулся в Польше: что известно об аварии

07 января 2019 12:55
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Новости Беларуси. В Польше перевернулся автобус с белорусами. Более 50-ти лыжников и сноубордистов направлялись на горнолыжный курорт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Автобус с белорусами перевернулся в Польше: что известно об аварии-1

Авария произошла в Подкарпатском воеводстве. На дороге столкнулись сразу три машины. Водитель автобуса, чтобы избежать столкновения, выехал в кювет. Никто из пассажиров не пострадал.

Автобус с белорусами перевернулся в Польше: что известно об аварии-4

Несколько часов они провели в усадьбе пожарной службы, а затем продолжили путешествие уже на другом автобусе.

# Авария # происшествия # Фотофакт

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